Bakan Selçuk'tan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'ne özel paylaşım
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Bakan Selçuk'tan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'ne özel paylaşım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'ne özel, Türkiye'deki İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Selçuk'tan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'ne özel paylaşım
28.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü'ne özel, Türkiye'deki İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden teknik rehberlik ve danışmanlık hizmeti almanın önemini hatırlatarak, "İş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan iş yerlerindeki iş kazası sonucu ölüm oranı hizmet alan iş yerlerinin 1,7 katıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan iş yeri sayısının 29 bin 129 olduğunu, 2020 yılında ise bu sayının 9 katına çıkarak 269 bin 752'ye yükseldiğine yer verdi.

Buna ek olarak, 2013 yılında 28 bin 931 olan İş güvenliği uzman sayısı 2,5 katına çıkarak 2020 yılında 72 bin 323'e ulaştı. 2013 yılında 9 bin olan iş yeri hekim sayısı da 3 katına çıkarak 2020 yılında 29 bin 534 oldu.

Türkiye'de Ortak Sağlık ve Güvenlik hizmeti veren birim sayısı da 2 bin 447 olarak kayıtlara geçti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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