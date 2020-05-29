Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi
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Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapılacağını, tercihlerin 1-15 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi
29.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapılacağını, tercihlerin 1-15 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin kamuya yerleştirme işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız. Gençlerimiz, 1 Haziran itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek." bilgisini paylaşan Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 15 Haziran'a kadar devam edeceğini vurguladı.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 54 bin 144 genç kamuya yerleştirildi

Bakan Selçuk, bu yerleştirmeyle beraber Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54 bin 144 gencin atamasının yapılmış olacağına dikkati çekti.

Zehra Zümrüt Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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