Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı
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Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

23.10.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:44
Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli, öğretmen ve okul çalışanlarına çağrıda bulunarak "Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli, öğretmen ve okul çalışanlarına çağrıda bulunarak "Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım" dedi.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilerin dezenfektan kullanımı yerine ellerini yıkamaya öncelik vermesine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız sizlerden bir ricam var; Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için su+sabun+20 saniye yeter bize. Hadi, hep birlikte başaralım" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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