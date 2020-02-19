Bakan Selçuk'tan 'çelme takma' oyunu uyarısı

19.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:23

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençler arasında yayılan 'çelme takma' oyununun beyin kanamasına yol açabileceğine ilişkin okullarda duyuru yapıp, öğrencileri uyardıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3 gencin yan yana zıpladığı ve iki yandakinin ortadaki arkadaşına çelme takıp, zıplarken yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık; ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA