Son dakika gündem: Bakan Selçuk'tan büyükşehir belediyesine ziyaret
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Son dakika gündem: Bakan Selçuk'tan büyükşehir belediyesine ziyaret

19.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:22
Son dakika gündem: Bakan Selçuk'tan büyükşehir belediyesine ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş programı kapsamında Tarihi Maraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş programı kapsamında Tarihi Maraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk'a, eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptıkları kültür ve eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Başkan Güngör, açılış ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ağırladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, "Sayın Bakanımızla Yedi Güzel Adam Müzesi ve Tarihi Kahramanmaraş Kalemizi ziyaretimiz oldu. Aynı zamanda kültür, edebiyat ve eğitim alanında sürdürdüğümüz çalışmalar ile ilgili bilgiler verdik. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yedi Güzel Adam Müzesi ve Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'den şehir genelinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Kahramanmaraş'taki tüm çalışmalarımızda Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve kamu kurumlarımızla yüksek koordinasyon eşliğinde çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta olmaktan büyük memnuniyet duydum.

Kahramanmaraş, yetiştirdiği mütefekkirlerle ülkemizin aydınlık yarınlarının öncülüğünü yapmıştır. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'ımıza yeni projeler kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Başkan Güngör, Bakan Selçuk'a kültür yayınları hakkında bilgi vererek, İkindi Yazıları tıpkıbasımını hediye etti.

(İHA)

Son dakika gündem: Bakan Selçuk'tan büyükşehir belediyesine ziyaret
Son dakika gündem: Bakan Selçuk'tan büyükşehir belediyesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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