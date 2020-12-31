Bakan Selçuk'tan, 'boş sınıf' paylaşımı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaşarak, "2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaşarak, "2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından boş bir sınıfın fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında, "'Boş bir sınıf nedi?' bunu ancak öğretmenler anlar. 2021 yılında en kısa sürede kavuşmak ümidiyle" mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ