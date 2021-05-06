Bakan Selçuk'tan 'Bilim Kaşifleri' paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan 'Bilim Kaşifleri' paylaşımı

Bakan Selçuk'tan 'Bilim Kaşifleri' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kaşifleri adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kaşifleri adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ev ortamında geçen bu günlerde gençlerimizin ve çocuklarımızın merak duyarak, keyif alarak takip edecekleri yepyeni bir içerik daha hazırladık. 'Bilim Kaşifleri' adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kaşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz. Keşif yolculuğumuza http://meb.ai/GYb8Tm adresinden ulaşabilirsiniz." - ANKARA

Bakan Selçuk'tan 'Bilim Kaşifleri' paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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