Bakan Selçuk'tan, aşı paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan, aşı paylaşımı

Bakan Selçuk'tan, aşı paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı" dedi. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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