Bakan Selçuk'tan Ardahanlı eğitimcilere Gözüm arkada değil
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Bakan Selçuk'tan Ardahanlı eğitimcilere Gözüm arkada değil

Bakan Selçuk'tan Ardahanlı eğitimcilere: Gözüm arkada değilMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde, her bir ilçede, öğretmenlerin gösterdiği gayreti gördüğünü ifade ederek, "Gözüm arkada değil. Siz orada, öğrencilerinizin, velilerinizin yanındasınız. Bu çabalarınızdan çok mutlu oluyoruz" dedi.

21.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:11

Bakan Selçuk'tan Ardahanlı eğitimcilere: Gözüm arkada değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde, her bir ilçede, öğretmenlerin gösterdiği gayreti gördüğünü ifade ederek, "Gözüm arkada değil. Siz orada, öğrencilerinizin, velilerinizin yanındasınız. Bu çabalarınızdan çok mutlu oluyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında, Ardahan'da görev yapan öğretmenlerle buluştu. Görüşmede söz alan her öğretmen, zor koşullarda hayata geçirdikleri çalışmalarını ve projelerini anlattı. Bakan Selçuk da 81 ilde, her bir ilçede öğretmenlerin gösterdiği gayreti gördüğünü ifade ederek, "Gözüm arkada değil. Siz orada, öğrencilerinizin, velilerinizin yanındasınız. Bu çabalarınızdan çok mutlu oluyoruz" dedi.

Köy öğretmeni Arzu Kaçar, uzaktan eğitimi öğrencilerinin nasıl heyecanla ve büyük bir mutlulukla takip ettiğini ifade ederken, babasının telefonuyla evden çıkıp tavuk sesleri, koyun sesleri arasında derse katılan bir öğrencisini anlattı. Bakan Selçuk da bu sürecin çocuklara ve öğretmenlere yeni ve daha önce karşılaşılmamış durumlarda ne yapılabileceğine dair beceriler kattığını belirterek, tüm öğrencilere sevgilerini gönderdiğini ifade etti.

SALGIN SONRASI İLK İL ZİYARETİ ARDAHAN'A

Öğretmen Meryem Keskendir, "Biz uzakta kaldık. Bize öncelik verin. Öğrencilerimizin böyle bir motivasyona ihtiyacı var" deyince Bakan Selçuk, ilk kez söz verdi. Koronavirüs salgını sonrası ilk il ziyaretini Ardahan'a yapacağını dile getirdi. Bakan Selçuk, meslektaşlarına, "Ne istiyorsanız ne yapmayı planlıyorsanız bilin ki biz sizin arkanızdayız" diye seslendi. Bakan Selçuk ayrıca, öğretmen Göksal Sert'in oğlu Salih için de 100 öyküyle kitaplaştırılan 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler' kitabının hemen kargoya verileceğini belirtti.

Bakan Selçuk'tan Ardahanlı eğitimcilere Gözüm arkada değil

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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