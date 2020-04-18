Bakan Selçuk'tan 8. sınıflarla özel canlı yayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğrencilerin sorularını cevaplayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden öğrencilerin sorularını cevaplayacak. Bakan Selçuk bu sohbetin 8. sınıflara özel olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. sınıf öğrencileriyle sosyal medya üzerinden bir araya geleceğini duyurdu. Bakan Selçuk Twitterden yaptığı paylaşımda velilereseslendi. 'Sekizinci sınıf öğrencilerimizle biraz sohbet edelim isterim' diyen Milli Eğitim Bakanı, soruları da cevaplayacağını belirtti.

Canlı yayın, İnstagram uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA