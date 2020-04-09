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Ziya Selçuk, 23 Nisan, Selçuk, Güncel

Bakan Selçuk'tan 23 Nisan kutlamaları açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak.

09.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:52
Bakan Selçuk'tan 23 Nisan kutlamaları açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak." dedi.

Bakan Selçuk, Youtube üzerinden canlı yayınlanan "Başkent Öğretmen Atölyeleri"nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerden, öğrencileri ve velilerle temas içinde olmalarını istediklerini belirten Selçuk, "Sadece televizyondaki dersle çocuklarımızın kazanımlarının tamamını halletmemiz mümkün değil, bunun farkındayız. O yüzden EBA desteği var, o yüzden telafi de olacak. Aslolan öğretmen teması." şeklinde konuştu.

Selçuk, akademik konuların toparlanabileceğini, bu süreçte çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını korumanın önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaştığına işaret etti.

Bu konudaki hazırlıklara değinen Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."

Öğretmenlerin sorularını yanıtladı

Selçuk, konuşmasının ardından canlı yayında öğretmenlerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Meslek liselerinde 10, 11 ve 12. sınıflarda zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin EBA üzerinden verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda hazırlık yapıldığını söyledi.

Google Classroom ve Zoom gibi internet programlarını kullanıp kullanmayacaklarının sorulması üzerine Bakan Selçuk, internet kullanılırken güvenliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili yasal prosedürler var. Milli Eğitim Bakanlığı da yasal çerçevede iş birliği yaparak kamuoyunda adı geçen programları kullanıyor. Birçok program var. İnternette güvenlik ne ise bu tür programlar için de o. Önemli olan işlerimizin yürümesi. Güvenli şekilde profesyonel kullanım için de Milli Eğitim Bakanlığı gereken tedbirleri alıyor, merak etmeyin, bunları paylaşacağız. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uymak, çocukların yüzlerini, soyadlarını vesaire gibi konulara dikkat etmek kaydıyla bu çalışmalar zaten yapılıyor. Burada uyarı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde dikkatli olunması gerektiği hususundaydı. Çünkü bu çocukların siber güvenlik açısından tehlikeye düşmesini istemeyiz."

Selçuk, tüm sınıfların EBA üzerinden canlı ders yapmaya ne zaman başlayacağına ilişkin soru üzerine, altyapı çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar gerçekleştirildikçe canlı sınıf sayısının artacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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