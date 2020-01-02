Bakan Selçuk'tan "2019'da Fark Yaratan Öğrencilerimiz" paylaşımı
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Bakan Selçuk'tan "2019'da Fark Yaratan Öğrencilerimiz" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaratıcı, inovatif ve fark yaratan buluşlarıyla öne çıkan öğrencilerin fotoğraflarını ve çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

02.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:46
Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı , yaratıcı, inovatif ve fark yaratan buluşlarıyla öne çıkan öğrencilerin fotoğraflarını ve çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Selçuk, hesabından paylaştığı "2019'da Fark Yaratan Öğrencilerimiz" isimli videoya ilişkin "Gençlik nereye gidiyor? sorusunun cevabı müsaadenizle bir ile vermek isterim." ifadesini kullandı.

Videoda Türkiye'nin farklı illerinden ortaokul ve lise öğrencilerinin "Metal Tarama Cihazı", "Radyasyon Geçirmeyen Yelek", "Öğrencilerden Turbo Jet Motor", "Suda Eriyen Poşet", "Deniz Süngerinden Doku", "İsrafı Önleyecek Buluş" ve "Zeytin Çekirdeğinden Yalıtım Malzemesi" gibi farklı alanlarda yaptığı yaratıcı ve yenilikçi fikirlerine yer verildi.

Kaynak: AA
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