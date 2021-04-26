Bakan Selçuk: "Tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi.