Bakan Selçuk: "Tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur"
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Bakan Selçuk: "Tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur"

Bakan Selçuk: 'Tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur'
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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