Bakan Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması"nı kullanan öğrencilerle görüştü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Tabii Mobil Uygulaması"nı kullanan öğrencilerle sohbet etmesi Bakan Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı.
09.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Tabii Mobil Uygulaması"nı kullanan öğrencilerle sohbet etmesi
Bakan Selçuk'un salondan ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katıldı. (5)
Kaynak: AA