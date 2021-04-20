Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak
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Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak

Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacakAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 Eylül 2021...

Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini belirtti. Bakan Selçuk, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor. Ancak artan Covid-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam edecekler" dedi. 

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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