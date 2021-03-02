Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı Açıklaması
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Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı Açıklaması

02.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:18
Bakan Selçuk'tan, yüz yüze eğitime geçişte vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir kişinin taktığı maske, aldığı tedbir, koruduğu sosyal mesafe, o ildeki çocukların eğitim hayatını ve bu ülkenin geleceğini etkiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir kişinin taktığı maske, aldığı tedbir, koruduğu sosyal mesafe, o ildeki çocukların eğitim hayatını ve bu ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinç ve farkındalıkla başlayalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
"Sevgili velilerimiz ve çocuklarla iletişim kuran herkes" ifadesiyle başladığı paylaşımında, öğrenci mevcudunun büyük bir kısmının bugün yüz yüze eğitime başladığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Gerekli tedbirler alındı, kontroller yapıldı ve okullarımız yüz yüze eğitime başlamak için hazırlandı. Hatırlarsanız, hep 'okulları birlikte açacağız' demiştik ve şu an, tam da bunu yaşıyoruz. İllerimizde yüz yüze eğitime geçme kararı, Sağlık Bakanlığından gelen vaka sayısı bilgilerine göre alındı. Bazı illerimizdeki öğrencilerimiz, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlarken bazı illerimiz önemli ölçüde uzaktan eğitimle devam ediyor.
Bir kişinin sorumluluğunun, binleri etkilediğini hep söyledik. Bugün geldiğimiz nokta, bunu bir kez daha gösteriyor. Bir kişinin taktığı maske, aldığı tedbir, koruduğu sosyal mesafe o ildeki çocukların eğitim hayatını ve bu ülkenin geleceğini etkiliyor. Güne bu bilinç ve farkındalıkla başlayalım."
Bakan Selçuk, paylaşımına, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanan Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli İlkokulunun bahçesindeki bayrak töreninde öğrencilerle birlikte çektirdiği fotoğrafı da ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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