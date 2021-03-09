Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz
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Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

09.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:02
Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruzAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk: Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi ücret desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını belirtti. Bakan Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirterek, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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