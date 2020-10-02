Bakan Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186,8 milyon lira kaynak aktardık"
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Bakan Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 186,8 milyon lira kaynak aktardık"

02.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:11
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı.

Ekim ayı periyodik pay aktarımına ilişkin bilgi veren Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 186,8 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret ederek, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini ifade etti.

Vakıflar kanalıyla gönderilen söz konusu ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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