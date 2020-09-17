Bakan Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına periyodik pay olarak 2 milyar TL kaynak...
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Bakan Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına periyodik pay olarak 2 milyar TL kaynak...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını ile mücadele döneminde Mart ayından bu yana bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk:
17.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını ile mücadele döneminde Mart ayından bu yana bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı. Covid-19 ile mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına normalin dışında ek 4 periyodik pay gönderdiklerini belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde vakıflarımıza gönderdiğimiz 715.2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti. Selçuk, aktarılan kaynakla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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