Bakan Selçuk: "Sosyal kalkınmayı herkesi kuşatacak ve her yere ulaşacak şekilde düşünmek zorundayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi Salondan görüntüler Kuran-ı Kerim tilavetinden detaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen...
09.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi
Salondan görüntüler
Kuran-ı Kerim tilavetinden detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: AA