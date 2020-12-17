Bakan Selçuk: "Sosyal Güvenlik Sistemimiz, en zor zamanlarımızda kurtarıcı bir rol üstlendi"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.