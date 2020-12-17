Bakan Selçuk: "Sosyal Güvenlik Sistemimiz, en zor zamanlarımızda kurtarıcı bir rol üstlendi"
17.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:06
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı