Son dakika haber | Bakan Selçuk: "Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz"
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Son dakika haber | Bakan Selçuk: "Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz"

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Son dakika haber | Bakan Selçuk: 'Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz'

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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