Bakan Selçuk: Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz
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Bakan Selçuk: Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Selçuk: Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınları anarak, "Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınları anarak, "Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz" dedi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sezen, Necla, Zeynep, Yeter ve yitirdiğimiz tüm kadınlarımız, tüm canlarımız için. Şiddetle mücadele ortak paydasında buluşarak, hareket etmeliyiz. Şiddet, bir insanlık suçu. Toplum vicdanında adaletin tesisi için şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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