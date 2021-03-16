Son dakika haber! Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te

16.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:45
Son dakika haber! Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te

Son dakika haberleri... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet üzerinden verileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara, evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içinde olduklarını belirterek, "E-Devlet platformunda SGK'ya ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları, 2020 yılında yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor" dedi.

E-Devlet üzerinden hizmete açılacak yeni uygulamalar ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzemesi, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde, tüm bu malzemelere ait SGK tıbbi malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak.

Bakan Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 sayılı kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın da bulunduğunu ifade etti. Buna göre; iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bakan Selçuk: SGK'ya ait 5 hizmet daha e-Devlet'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:56:11. #1.16#
title