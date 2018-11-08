Bakan Selçuk: "Sgk Prim Destek Ödemelerini 2019 Yılında Yapacağız"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız" dedi.
Bakan Selçuk, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerine katıldı. Selçuk düzenli sosyal yardımlardan faydalanırken istihdam edilen kişilerin işveren sigorta primlerini karşılamaya başladıklarını söyleyerek, "SGK prim destek ödemelerini 2019 yılında yapacağız" ifadelerini kaydetti. - ANKARA