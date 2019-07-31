Bakan Selçuk, selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı - DÜZCE

Bakan Selçuk, selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı - DÜZCE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları DÜZCE - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı.

31.07.2019 17:43
Bakan Selçuk, selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı - DÜZCE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları DÜZCE - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et