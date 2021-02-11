Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un fabrika ziyaretleri Bakan Selçuk'un Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ziyareti Bakan Selçuk'un kucağında çocukla yürümesi Bakan Selçuk'un Valilik ziyareti KONYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un fabrika ziyaretleri
Bakan Selçuk'un Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ziyareti
Bakan Selçuk'un kucağında çocukla yürümesi
Bakan Selçuk'un Valilik ziyareti KONYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Konya'da fabrika ziyaretlerinin ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru