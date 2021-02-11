Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
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Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti

11.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un fabrika ziyaretleri Bakan Selçuk'un Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ziyareti Bakan Selçuk'un kucağında çocukla yürümesi Bakan Selçuk'un Valilik ziyareti KONYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un fabrika ziyaretleri

Bakan Selçuk'un Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ziyareti

Bakan Selçuk'un kucağında çocukla yürümesi

Bakan Selçuk'un Valilik ziyareti KONYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Konya'da fabrika ziyaretlerinin ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
Bakan Selçuk, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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