Bakan Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı (2)
Atama törenini takip edenelerden görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt...
Atama törenini takip edenelerden görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Bakan Selçuk'un atama kurası çekimi için butona basması
Bakan Selçuk'un 'un ataması yapılanları tebrik etmesi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Törenine katıldı. (2)