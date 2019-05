Bakan Selçuk, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehit ve gazi ailelerinin her türlü ihtiyacının arkasındayız, her türlü yardıma hazırız. Milli Eğitim Bakanlığı özelinde söylediğimde de gerek şehit öğretmenlerimiz gerekse onların aileleri için gereken tedbirleri ziyadesiyle almaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Gölbaşı Kaymakamlığınca şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna verilen iftar yemeğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ve gazi aileleriyle ilgili çok yüksek hassasiyetinin bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerinin haklarıyla ilgili kanunların çıkması, yönetmeliklerin düzenlenmesi, gereken tedbirlerin alınması noktasında talimatlarının bulunduğunu aktaran Selçuk, "Bu çerçevede gerek Külliye'deki gerek Milli Eğitim Bakanlığındaki çalışmalar aslında şehit ve gazilerimize yönelik hassasiyetimizi gösteriyor. Örneğin öğretmenlerle ilgili yaptığımız çalışmalar buna misal olarak gösterilebilir." ifadesini kullandı.

Selçuk, şehit ve gazilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği, beraberliği, bekası için canlarını feda edebilecek kadar yüksek ruhlu insanlar olduklarına, onlar sayesinde bu topraklarda daha rahat ve huzurlu yaşanabildiğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, "Şehit ve gazi ailelerinin her türlü ihtiyacının arkasındayız, her türlü yardıma hazırız. Milli Eğitim Bakanlığı özelinde söylediğimde de gerek şehit öğretmenlerimiz gerekse onların aileleri için gereken tedbirleri ziyadesiyle almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yemeğe katılan şehit ve gazi ailelerinin ramazanda bütün ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunan Selçuk, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

İftara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'un yanı sıra Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve eşi Rana Selçuk, iftara katılan çocuklara hediye dağıttı.

Kaynak: AA