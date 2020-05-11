Bakan Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki annelerin Anneler Günü'nü kutladı
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Bakan Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki annelerin Anneler Günü'nü kutladı

Bakan Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki annelerin Anneler Günü'nü kutladı
11.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bazı şehit annelerini telefonla arayarak, bazı huzurevi sakinleriyle de videokonferansla görüşerek Anneler Günü'nü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bazı şehit annelerini telefonla arayarak, bazı huzurevi sakinleriyle de videokonferansla görüşerek Anneler Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, 7 bölgeden 7 şehit annesini tüm şehit annelerini temsilen bizzat aradı. 81 ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri, görev yaptıkları şehirlerdeki şehit annelerini Anneler Günü dolayısıyla telefonla arayarak kutladı. Ayrıca, Bakanlık adına 8 bin 396 şehit annesinin tamamına telefon edildi.

Bakan Selçuk, görüşmelere dair değerlendirmesinde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu özel günde annelerin yanında olamasalar da dijital imkanları kullanarak onlara varlıklarını hissettirebildiklerini söyledi.

Selçuk, "Bu anlamlı günde, vatanımız için şehit olan Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerini de unutmadık." dedi.

Selçuk, Kovid-19 salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıkı sosyal mesafe tedbirleri almak zorunda kaldıklarını anımsattı.

Hastalığa karşı risk altında oldukları için ne yazık ki haftalardır anneleri ziyaret edemediklerini, ellerini öpüp, onlara sarılamadıklarını vurgulayan Selçuk, "Haftalardır hep birlikte gösterdiğimiz fedakarlıkların nihayet sonuç vermeye başlaması tek tesellimiz. Ne var ki Kovid-19'la mücadeleye sekte vurmak için Anneler Günü'nde de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Annelerimizi fiziken ziyaret edemiyor olsak da onları bu günde telefonla, görüntülü görüşme yoluyla arayarak sevgi ve hürmetlerimizi ilettik ve böylece sağlıklarını da korumuş olduk." ifadesini kullandı.

Selçuk, zor zamanlarda, sağduyu, sabır ve sevgisiyle zorluklara göğüs geren annelere, kadınlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Başta şehit anneleri olmak üzere, ülkede birlik ruhunu annelerin mayaladığının, milli manevi değerleri yücelttiğinin ve ailelere güç kattığının altını çizen Selçuk, "Aileyi ayakta tutan, varlığımıza anlam katan, fedakarlık ve cömertlik timsali tüm kadınlarımızın ve kuruluşlarımızda çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza özveriyle bakan personelimizin Anneler Günü kutluyorum." diye konuştu.

Huzurevleri ile videkonferans bağlantısı

Selçuk, Türkiye'deki 28 farklı huzurevinden 36 anne ile de videokonferans yöntemiyle görüştü.

Huzurevi sakinlerinin birer birer hatırını soran Bakan Selçuk, çiçek gönderemediğini ancak tüm bu alınan tedbirlerin onların sağlığı için olduğunu anlattı.

Selçuk, salgının normalleşme aşaması tamamlanınca huzurevlerini ziyaret edeceğine söz verdi.

Huzurevi sakinleri de durumlarının iyi olduğunu, verilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ve Bakan Selçuk ile görüşmelerinin çiçek almaktan daha değerli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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