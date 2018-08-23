Bakan Selçuk Şehit Aileleriyle Bayramlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Selçuk, ilk olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Er Harun Arvas'ın evine giderek ailesiyle bayramlaştı.

Şehidin babası Abdurrahman Arvas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar bedenlerini siper etmeseler biz burada olmazdık." dedi.

Selçuk, daha sonra, İstanbul'da şehit olan polis memuru Sinan Acar'ın evine gitti.

Ziyarette konuşan şehidin annesi Gülşen Acar, "Bakanlık olarak bizi hiç yalnız bırakmadınız, sağolun. Oğlum bana bir sene önce şehit olacağını rüyasında gördüğünü söylemişti." diye konuştu.

Selçuk, Mardin Savur'da şehit olan Uzman Onbaşı Sinan Yaylı ve Hakkari Yüksekova'da şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın ailelerini de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bakan Selçuk, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Ziyaretler sırasında şehitler için dualar okundu.