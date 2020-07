Bakan Selçuk: Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta okulları açacağız -1 Bakan Selçuk: Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta okulları açacağızMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. '31 Ağustos'ta açılacak' dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. '31 Ağustos'ta açılacak' dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 'Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız' diyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları için geliştirilen 'Tabii' adlı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var; öğrenmenin uzağı, yakını, şimdisi, sonrası yok. Her an her yerde bir faaliyet içerisinde olma imkanımız var. Yeter ki çocuklarımız için imkanlar oluşturalım. 'Tabii' uygulaması ortaokul çocuklarımız için geliştirdiğimiz bir uygulama. Oyun yoluyla, eğlenerek öğrenme temel amacımız. Temel gayemiz, oyun ve dersi iç içe yerleştirmek. Eğlenceli bir yarışma uygulamasından da söz ediyoruz. Kağıt, kalem yok, sadece 60 saniye içerisinde belli soruları cevaplamak söz konusu. Öğrenciler her doğru cevaptan 6 puan kazanırken, her yanlış cevaptan da 2 puan kaybedecek. 'Gelecek seneye hazır mıyım' sorusuna yanıt vermek için de böyle bir uygulamanın çok özel bir desteği olacak. Uygulama bütün telefonlardan ücretsiz indirilebilecek" dedi.

Samsun, Şanlıurfa ve Kayseri'den uygulamayı deneyen öğrenciler de video konferans yöntemiyle toplantıya katıldı. Bakan Selçuk uygulamayı deneyen öğrencilerle sohbet etti.

'HİÇ KİMSE BUGÜNDEN NE OLACAĞINI BİLEMEZ'

Bakan Selçuk, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili soru üzerine, hiç kimsenin bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğu ve olacağını bilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"'Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı' sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde yok; ama biz şunu biliyoruz; bir çocuk eğer bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var. 'Eğitim çocuğun en temel hakkıdır' düsturundan hareket etmezsek, çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci dereceden önemli. Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. '31 Ağustos'ta açılacak' dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 'Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız' diyoruz."

'HER ŞEYE HAZIRIZ'

Selçuk, aylardır hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu konu bizim karşımıza yeni çıkmış değil. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Şayet gerekli şartlar sağlanırsa 'okullar 31 Ağustos'ta açılabilir' denilirse biz açarız. Eğer denilirse ki 'bir süre daha açmayın', biz uzaktan eğitime devam ederiz. Eğer 'seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp, karma model deneyin' denilirse biz buna da hazırız. Biz 1 yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

'RİSKİ GÖRDÜĞÜMZÜDE TEDBİRİ ONA GÖRE ALIRIZ'

Bakan Selçuk, ölçülerinin çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınıflarda bulunmasını sağlamak olduğunu kaydederek, "Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı, bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz. Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülke için kaygılanıyoruz. Bütün tedbirlere hazır olmamızın arkasında yatan şey, uzaktan eğitimle ilgili alt yapıyı geçen sene çalışmaya başlamıştık. O yüzden bunu bu kadar çabuk ve kolay geçirdik. Biz verilere bakarız. Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında nasıl bir tabloyla karşılaşırsak, o tabloya göre hareket ederiz. Harekat planımızı ona göre uygularız. Bunun içinde elimizde seçenekler var. Biz LGS'de bir sınav verdik. Biz milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başardık. Bunu nasıl başardıysak tamamını da bu şekilde yapabiliriz. Riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar" diye konuştu.

'SINAVI KAZANIN, ÜCRETSİZ VERECEĞİZ'

Bakan Selçuk, "Pedogojik formasyon kaldırılacak mı?" sorusu üzerine de "Bunu geçen sene duyurmuştuk. Hukuki süreçler yeni sona erdi. Pedagojik formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüz binlerce üniversite mezunu gencin, ihtiyacı olmayan alanlarda sürekli olarak formasyon belgesine yüklü miktarlarda ücret ödeyerek sahip olmaları ve sonrasında bir beklentiye girmeleriyle ilgiliydi. Formasyon gerekiyorsa, kim öğretmenlik sınavını kazanırsa ona biz bunu ücretsiz olarak vereceğiz. Kimsenin yüksek miktarda ödemeler yaparak formasyon almasına gerek yok. Siz sınavı kazanın biz size ücretsiz vereceğiz. Gelecek yılın başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmemek suretiyle, bu projeyi de hayata geçirdik" cevabını verdi.

