Bakan Selçuk, şampiyon öğretmenlere kupalarını verdi (2)

23.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:34

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen "Türkiye Öğretmenler Kupası"nın şampiyonları, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un elinden aldı.

Bölgelerinde birinci olan takımlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası dolayısıyla Ankara'da oynadıkları final maçlarında şampiyonluklarını ilan etti.

MEB Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basketbol topuyla yapılan gösterisiyle devam etti.

Basketbol akrobatının, Bakan Selçuk'un işaret parmağında basketbol topu döndürerek yaptığı şov izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde insanın bütün olarak yetişmesi önemsediklerini vurgulayarak, öğretmenlerin sadece sınıflarda çocuklara belirli temel bilgileri aktaran kişiler olmadığını, kendi gözleriyle hayatı sunan kişiler olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yaptığı her şeyin ayrı bir değere sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, " Sizin sporun ve sanatın birleştirici gücüyle hareket etmeniz emin olun okullarımıza, öğrencilerimize çok farklı katkılar sağlıyor. Siz bugün buradaysanız aslında bütün Türkiye buradadır. Siz bugün burada bu işi yapıyorsanız aslında kendiniz, çocuklarımız ve Türkiye için bir şey yapıyorsunuz. Eğitimin gerçekten nereye doğru yönelmesi konusunda bizlere örnek oluyorsunuz." diye konuştu.

Müsabakalara yaklaşık 15 bin öğretmenin katılım sağladığına dikkati çeken Selçuk, öğretmenlere akademik yaklaşımın dışında, kişisel gelişim, sosyal etkileşim, hayatı bütünsel olarak kucaklayan özellikleriyle de ilgilendiklerini kaydetti.

Öğretmenlere hazırlıklarına ara vermeden devam etmeleri yönünde çağrıda Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

" Emin olun bunun arkası da gelecek. Bu anlamda öğrencilerimiz, velilerimiz için birçok kapının açılacağı elbette açıktır. Ama özellikle şunları tekrar tekrar ifade etmek isterim. Sizin bu yaşadığınız bu tecrübe hayatınızda hiçte unutmayacağınız bir hadisedir. Bu unutulmaz yaşantılardan yola çıkarak sınıflarınızda öğrencilerinize çok daha fazla sportif bir bakış açısını paylaşma imkanı bulacaksınız.

Onları spora yönlendirirken daha gerçekçi önerileriniz olacak. bundan dolayı eğer bu faaliyetlerde tatlı bir rekabeti hissettiyseniz, tutkunuzu ortaya koyduysanız, buradaki centilmenliğinin yeşermesine katkı sağladıysanız emin olun meslek hayatınızın akademik yönü dışında çok çok daha büyük bir pencere açtınız demektir."

Sporun eğitimde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve diğer paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

Bakan Selçuk, "Onbinlerce öğretmenin bu kadar yoğun maç ve turnuva içerisinde herhangi bir probleme yol açmaksızın böyle bir başarıyı ortaya koyuyor olmasının Türkiye'de sportif centilmenlik açısından çok ayrı bir değeri var. Spor hayattır. Spor birleştirici bir güçtür eğitimin ana damarlarından bir tanesidir. Ben bu konuda verdiğiniz hizmetlerden dolayı özel olarak teşekkür ediyorum.Çünkü sizi gördüğümde enerjik koşmaya hazır ve hızla bir maraton yolculuğuna çıkan öğretmenler ordusu görüyorum. Siz Türkiye'nin bu anlamda bir gelecek sembolüsünüz. Bir gelecek timsalisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Masa tenisi, basketbol, voleybol ve futsal alanlarında kadınlar ve erkekler grupları olarak müsabakalarda şampiyon olan iller şöyle:

Masa Tenisi akdınlar kategorisinde Elazığ,

Masa Tenisi Erkekler kategorisinde İstanbul

Basketbol kadınlar kategorisinde Tekirdağ

Basketbol erkekler kategorisinde Şanlıurfa

Futsal kadınlar kategorisinde İstanbul

Futsal erkekler kategorisinde Kırşehir

Voleybol kadınlar kategorisinde Ankara

Voleybol erkekler kategorisinde Antalya

Kaynak: AA