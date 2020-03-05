Bakan Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak...
Programdan detaylar Bakan Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
05.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:44
Programdan detaylar
Bakan Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
Kaynak: AA