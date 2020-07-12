Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi
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Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta Mersin'de dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Selçuk, Ramazan öğretmenin ailesine başsağlığı diledi
12.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:51

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta Mersin'de dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden öğretmen Ramazan Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, "Ramazan öğretmenimiz, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin daima yanındayız" dedi.

Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde dezenfektan üretimi sırasında 4 Temmuz'da meydana gelen patlamada yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 10 Temmuz'da tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan Şahin'in cenazesi, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öğretmen Şahin'in acılı ailesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şahin'in babası Kahraman ve annesi Tahide Şahin'e başsağlığı diledi.

EĞİTİM CAMİASI DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORDünyada büyük bir salgın olduğunu ve Türkiye'nin de bu salgından etkilendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, sağlık alanındaki uzmanların olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da salgın konusunda dünyaya örnek olacak uygulamalar ve üretimler yaptığını kaydetti. Bu üretimlerin, meslek liselerindeki boyutunun önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmenlerimiz de bu konuda büyük çaba gösterdiler. Rahmetli öğretmenimiz Ramazan Şahin de bu konuda hafta sonu dinlemeden, 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek, yoğun bir çalışma içindeydi. Bu elim kazada şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında olmak, taziyede bulunmak için buradayız" dedi.MEKANI CENNET OLSUN

Zor günlerde devlet olarak tüm öğretmenlerin yanında olduklarını dile getiren Bakan Selçuk, "Bununla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Valimizle istişarelerde bulunduk. İncelemelerimiz devam edecek. Netice itibarıyla eğitim camiamız adına, ailemize başsağlığı diliyorum. Ramazan öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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