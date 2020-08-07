Bakan Selçuk: "Profil Temelli Danışmanlık ile 1.8 milyon gencimize destek verdik" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini bildirdi.

2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla 'Profil Temelli Danışmanlık' modelini başlattıklarını belirten Bakan Selçuk, bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını ifade etti.

Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Bireysel eylem planlarının hazırlanarak kişilerin iş gücü piyasasındaki durumlarının düzenli olarak takip edildiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor" dedi.

ÜNİVERSİTELERE YAKIN MARKAJ

Ayrıca üniversiteleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, öğrencilere etkin bir şekilde iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin sunulması için İŞKUR Kampüs modelini yapılandırdıklarını ve 105 noktada hizmet verdiklerini belirtti.

İŞKUR bünyesindeki İş Kulüpleri ile kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği verdiklerini belirten Selçuk, 2018 yılı Temmuz ayı başından 2020 yılı Temmuz ayına kadar 15-24 yaş aralığındaki 35 bin 628 genç ile İş Kulüpleri eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA