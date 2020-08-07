Bakan Selçuk: Profil Temelli Danışmanlık ile 1,8 milyon gencimize destek verdik AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 2018 yılı temmuz ayı başından 2020 temmuzuna kadar 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak, iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 2018 yılı temmuz ayı başından 2020 temmuzuna kadar 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak, iş gücü piyasasına katılmalarına destek verdiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlığı hizmetini daha etkin hale getirmek için İŞKUR aracılığıyla Profil Temelli Danışmanlık modelini başlattıklarını anımsattı. Bu sayede istihdamın artması için toplumun tüm kesimlerine hizmet ulaştırdıklarını belirten Selçuk, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi ile iş ve meslek danışmanlarının branşlara ayrılarak hedef kitle odaklı danışmanlık hizmeti verdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "Bu sistem sayesinde danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını sağladık. Ekibimizi iş arayan, işveren, meslek danışmanlığı, engelli iş koçluğu ve iş kulübü liderliği şeklinde branşlara ayırdık. Her branş kendi hedef kitlesine özgü hizmet veriyor. 2018 yılı temmuz ayı başından 2020 yılı temmuz ayına kadar 1 milyon 867 bin genç ile bireysel görüşme yaparak işgücü piyasasına katılmalarına destek verdik" dedi.

Kaynak: DHA