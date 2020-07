BAKAN SELÇUK(PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ): KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN... Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili olarak, "Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Kadına karşı şiddete mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen "Kadına Karşı Şiddete Dur De" kampanyasının toplantısına katıldı. Futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk, geçtiğimiz günlerde vahşice öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine baş sağlığı diledi. Selçuk, bakanlık olarak sürece müdahil olacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz gün, Pınar Gültekin'i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceğe dair birçok hayali, birçok umudu vardır. Kederli ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz. Emine Bulut davasına müdahil olduk. Yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Pınar Gültekin davasını da yakından takip edeceğiz" dedi. "KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 34 AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ifade eden bakan Selçuk, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda son 18 yılda kadın cinayetleri ve kadına şiddet konusunda belirli bir azalmayı görüyoruz. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla kadın cinayetlerinin yüzde 34 azaldığını görüyoruz. Bu yılın haziran ayıyla geçen yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde yüzde 18 oranında bir azalma var. Bizim için her can kıymetli her can biricik. O yüzden azalmalar olsa dahi bir tek canımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

"DÜNYADA HER YIL 1,4 MİLYON İNSAN ŞİDDET SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"Bakan Selçuk dünyadaki şiddet verilerini paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadına karşı şiddet istisnasız tüm coğrafyalarda sergileniyor. Şiddet gelişmiş, gelişmemiş ülkeler ya da herhangi bir coğrafya ayrımı yapmıyor. Dünyaya baktığımızda her yıl 1,4 milyon insan şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Verilere baktığımız zaman 3 kadından 1'i yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu büyük bir rakam. Türkiye için de benzer rakamları konuşuyoruz. Her 10 şiddet mağdurundan 1 tanesi kolluk kuvvetlerine başvuruyor. Bu demek oluyor ki, 9 şiddet mağduru hiçbir kolluk kuvvetine başvurmuyor. Şiddetle mücadelede 4 önemli aşama var. Koruyucu önlemler, önleyici tedbirler, kovuşturma safhası ve politika geliştirmek. Her safhanın ayrı önemi var. Uluslararası verilere baktığımızda Türkiye'nin durumu daha iyi olsa da bir tek can çok önemli. Baktığımız zaman ABD'de 1 milyonda 21 kişi vefat ediyor. Bu oran Hindistan'da 19, Arjantin'de 13, Türkiye'de ise 5-6 arasında. Bizim tek amacımız bu rakamı en düşük seviyeye indirebilmek. Tamamıyla yok edebilme. Kadın erkek ayırımı yapmadan bu mağduriyeti gidermek istiyoruz. Mağdur, mağdurdur."

"VERİYE DAYALI RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"Kadına yönelik şiddetle mücadele için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Selçuk, bu yıl risk analiz modülünün pilot analizlerin başlayacağını dile getirdi. Selçuk, "Geçtiğimiz 25 Kasım'da Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik çok kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladık. 2020-2021 yıllarını kapsayan koordinasyon planımızı geçtiğimiz yıl Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da imzaladık. Bunu devreye soktuğumuzda mevzuattaki bazı eksiklikleri veya uygulama hatalarını da çözmüş olacağız. Biliyoruz ki, mevzuatlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, uygulamadan kaynaklı bazı hatalar olabiliyor. Diğer bir konu ise risk analiz modülünü geliştirdik. Bu modül şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için kullandığımız bir sistem olacak. Böylelikle de veriye dayalı risk değerlendirme ölçeği de geliştirmiş olacağız. Yakın zamanda bu modülün de pilot analizlerine başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Galtasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Sekreteri Çağrı İlk katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

