Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
03.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:27
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu
SAKARYA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA