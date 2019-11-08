Bakan Selçuk: "Özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısında 100 kat artış oldu"

08.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:45

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bin rakamına tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" dedi.

Türkiye İş Kurumu 10. Genel Kurulu, Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla başladı. Meyra Palace Otel'de gerçekleşen genel Kurula Selçuk'un yanısıra, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Programda divan kurulu oluşturulduktan sonra, çalışma komisyonu seçildi.

'TEŞVİKLERİN ŞARTI İSTİHDAMI KORUMAK VE ARTIRMAK'

Genel kurulda konuşan Bakan Selçuk, istihdama sağladıkları desteklerin bazı çevrelerce sık sık eleştirildiğini, fonun işveren lehine kullanıldığı, işçi lehine kullanılmadığı konusunda iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İşsizlik fonu yapısı gereği, devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Milletimizin refahı, ülkemizin büyümesi için istihdamın desteklenmesine yönelik faydaları olan bir fondur. Yine işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan İŞKUR Yönetim Kurulu, işsizlik sigorta fonuna dair bütün bu kararlar bütün bu sosyal tarafların işbirliğinde alınır. Dolayısıyla istihdam teşviklerimizin ön şartı, zaten öncelikli olarak istihdamı korumak ve istihdamı artırmak olarak belirtilmiştir" dedi.

'430 BİN GENCİMİZİ ÖZEL SEKTÖRDE İŞE YERLEŞTİRDİK'

17 yıl önce İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirme sayısının sadece 25 bin olduğunu kaydeden Selçuk, bu yıl Ekim ayı sonunda bu rakamın 1,3 milyona ulaştığını söyledi. Selçuk, "Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir işe yerleştirme sayısında artışa tekabül etmekte" dedi.

"2019'UN İLK 10 AYINDA 418 BİN KADINI ÖZEL SEKTÖRDE İŞE YERLEŞTİRDİK"

Özel hedef gruplarına yönelik işe yerleştirme rakamlarına ilişkin bilgi veren Selçuk, İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısının 100 kat arttığını belirterek, "2002'de özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen genç sayısı sadece 4 binlerdeyken sadece 2019'un sadece ilk 10 ayında 430 bini aşkın gencimizi özel sektörde işe yerleştirdik. 2002 yılında özel sektörde işe yerleştirilen kadın sayısı 4 bin 500 iken 2019'un ilk 10 ayında 418 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdik. Biz bu rakamı 450 bin rakamına tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu da 2002 yılına kıyasla tam 100 kat artış demek oluyor" dedi.

"İŞE YERLEŞTİRME RAKAMLARI BİR MİLYON 240 BİNLERE TAŞINMIŞTIR"

Genel Kurulun faydalı ve hayırlı olması temennisinde bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise iş gücü piyasası verileriyle çalışan paydaşların talep ve istekleri ön plana koyarak çalıştıklarını ifade ederek, 82 milyonun başarısından bahsediyoruz. İşsizlikle mücadele ve iştihamı artırma noktasındaki çalışmalar hepimizin, çalışmalarının neticesidir. Türkiye'nin sizlerin ve bizlerin başarısını ortaya koyan ikinci bir kurumu ortaya koymak mümkün değildir.

Geleceğe dair vizyonumuz hedeflerimiz geniş. Sadece iş gücü piyasasına yeni elaman yetiştirmenin gayreti içinde değil, çalışanlarında becerilerini, mesleki eğitimlerini vermek durumunda olduğumuz bir süreci yaşıyoruz. Gelişmiş tüm dünya ülkelerine bakıldığında aktif ve pasif programlarıyla bir dengeyi gözeterek insanları işte tutmayı amaçlamaktadır. İşsiz kalmasın diye vasıf ve nitelik kazandırmaktadır. Bizim politikalarımız aktif ve verimli politikalardır. İşe yerleştirme rakamları bir milyon 240 binlere taşınmıştır. Daha fazla istihdam için daha fazla iş birliğini dikkate alıyoruz" dedi.

(Emre Yüzügüldü - Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İHA