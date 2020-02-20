Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"
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Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"

AA Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

20.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:25
Bakan Selçuk:

AA Editör Masası

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"
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