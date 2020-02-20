Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz"
AA Editör Masası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
20.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:25
AA Editör Masası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (6)
Bakan Selçuk: "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor."
Kaynak: AA