Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı
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Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı

05.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Hazırlanan kitapçıklar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Hazırlanan kitapçıklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı.

Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı
Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı
Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı
Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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