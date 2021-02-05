Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı
05.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:12
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Hazırlanan kitapçıklar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona gelişi
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Hazırlanan kitapçıklar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrenci velileri için rehber kitapçık seti tanıtım törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay