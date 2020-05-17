Bakan Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var
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Bakan Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var

MİLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: Özel eğitim alanında çok büyük hazırlıklarımız var
17.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:04

MİLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda, aileler hem salgın sürecine hem de sonrasına ilişkin önerilerini iletti. Herkesin çok özel çocuklarla özel bir hayatı yaşadığını belirten Bakan Selçuk, ailelerin yaşantısını kolaylaştırabilmek, özel çocukların daha iyi eğitim hizmeti alabilmesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli çocuklar için bugüne kadar birçok yayının paylaşıldığını, 'Özelim Eğitimdeyim' adlı bir mobil uygulamanın hayata geçtiğini, TRT EBA TV'de özel eğitim kapsamındaki çocuklar için ayrı bir kuşak hazırlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, 'Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi' adlı kitabı da ilk kez burada ailelere gösterdi.

'ÖDEVİMİZİ ALMAK İÇİN BU TOPLANTILARI YAPIYORUZ'Bakan Selçuk, salgın süreci sonrasında özel çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin büyük bir çalıştay hazırlığının sürdürülmekte olduğu belirterek, şunları kaydetti: "Özel eğitim alanında, öğretmenlerimizin yeni yaklaşımlara uyum sağlaması ile ilgili çocuklarımızın uyumu ile ilgili çok büyük hazırlıklarımız var. Dünya çapında akademisyenlerle çalışıyoruz. Görüş alışverişi yapıyoruz. Bürokratlarımız, yöneticilerimiz bize bu konudaki ihtiyaçları aktarıyorlar ama bir de doğrudan doğruya anne babalarla görüşelim istedik. Söylediklerinizi nasıl hayata geçirebiliriz, 'ödevimizi alalım' diye bu toplantıları yapıyoruz."Burada önemli noktanın sınıflara güvenli ve risksiz bir geri dönüş olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklarımıza eğitim verelim derken sağlıklarıyla ilgili sorunlara yol açmak istemeyiz" ifadesini kullandı.Bakan Selçuk ayrıca, salgın sonrasında mümkün olan en kısa zamanda düzenlenecek çalıştayla birlikte özel çocukların eğitimi konusunda daha fazla işler yapmak için söz verdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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