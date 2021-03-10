Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)
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Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)

10.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:58

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı. (1)

Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)
Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)
Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)
Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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