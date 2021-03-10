Bakan Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı (1)
10.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Çocuklara Özel Materyaller programına katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay