Bakan Selçuk: Okulların ne zaman açılacağı Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin, "Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin, "Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların ne zaman açılacağı' sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zamana kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA