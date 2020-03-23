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Bakan Selçuk Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç var

Bakan Selçuk: Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç varMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu'nun verileri doğrultusunda aldık.

23.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:14
Bakan Selçuk Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç var

Bakan Selçuk: Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu'nun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulu'nun verilerine ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesapları ile 'meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden yayınlanan '10 Soruda Uzaktan Eğitim' başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı. 'EBA nedir, TRT EBA TV nedir?' sorusunu yanıtlarken, EBA'nın MEB tarafından hazırlanan ve son dönemde baştan aşağı yenilenen uzaktan eğitim platformu olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA'yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu üzerine, sürecin Sağlık Bakanlığı ile birlikte hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Selçuk, "Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu'nun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulu'nun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "EBA'yı ne zaman, TRT EBA TV'yi ne zaman kullanacağız?" sorusu üzerine de çocukların dersleri TRT EBA TV üzerinden takip etmelerini isteyerek, "Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için, EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz" dedi.

'EĞİTİM VİDEOLARININ TEKRARI OLACAK'

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim okulda eğitimin aynısı mı olacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbetteki imkanı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar."

"Uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak mı?" sorusu üzerine Selçuk, ders videolarının yayın programının 'meb.gov.tr' adresi üzerinden paylaşıldığını dile getirerek, "Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağınız mevcut" dedi.

'OKULLAR AÇILINCA TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK'

"Telafi eğitimleri olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Selçuk, okulların yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerinin başlayacağını bildirdi. Selçuk, "Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak" bilgisini paylaştı.

İnterneti olmayanların uzaktan eğitim sürecinde ne yapacakları sorusunu yanıtlarken, uzaktan eğitimdeki önceliğin TRT EBA TV ve derslerin televizyon üzerinden takibi olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA'yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler" diye konuştu.

'SINAV VE NOTLAMA OLMAYACAK'

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl olacak?" sorusu üzerine, "Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler" dedi. Bakan Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinin nasıl olacağına ilişkin soruya, "Öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler" yanıtını verdi.

AİLELERE ÇAĞRI

Bakan Selçuk, "Anne babalar uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilirler?" sorusu üzerine, "Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli" dedi. GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

Bakan Selçuk Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç var

Kaynak: DHA

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Bakan Selçuk Okulların açılabilmesi için Bilim Kurulu verilerine ihtiyaç var

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