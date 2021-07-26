Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK
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Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK

Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BAKAN ZİYA SELÇUK, SAC ATEŞİNDE SIKMA PİŞİRDİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde açılan Bilim Köyü'nü ziyaret etti.

BAKAN ZİYA SELÇUK, SAC ATEŞİNDE SIKMA PİŞİRDİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde açılan Bilim Köyü'nü ziyaret etti. Okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, çocukları sevip, ikram için sıkma yapan kadınların yanına gidip yardım etti. Bakan Selçuk, bir ara sac ateşinin başına geçip, sıkma için oklava ile açılan hamuru pişirdi.

Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK
Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | BAKAN SELÇUK OKULLARIN 6 EYLÜL'DE AÇILMASINA ODAKLANDIK - Haberler
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