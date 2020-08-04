Bakan Selçuk: Okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz
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Bakan Selçuk: Okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: Okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz
04.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:37

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından maske, kalem ve dosyaların bulunduğu fotoğrafı paylaşarak açıklamada bulundu. Selçuk, "Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak... Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü. Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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