Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
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Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)

25.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:17
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)

MASA TENİSİ OYNADIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi'ndeki toplu açılış töreninin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.

MASA TENİSİ OYNADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi'ndeki  toplu açılış töreninin  ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Selçuk, valiliğin hemen yanında bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal atölyesini gezdi. Burada masa ve sandalye  üretimi yapan öğretmenlerden bilgi alan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti. İş önlüğünü giyerek atölyeyi gezen Selçuk, çıkışta basın mensuplarıyla masa tenisi oynadı.

Bakan Selçuk, liseden sonra yaya olarak bir berbere girerek, esnafla kısa süreli sohbet etti.


Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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