Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"

Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

14.10.2019 10:44
Bakan Selçuk:

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA
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