Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
14.10.2019 10:44
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA